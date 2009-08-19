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Jackson'ın gerçek defin tarihi

Ünlü pop yıldızı Javkson'ın defin programı belli oldu. Jackson'un doğum tarihinde defnedileceği açıklandı.

19 Ağustos 2009 03:00

Ünlü pop yıldızı Javkson'ın defin programı belli oldu. Jackson'un doğum tarihinde defnedileceği açıklandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde 25 Haziran'da hayatını kaybeden pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 29 Ağustosta defnedileceği söylendi.

Jackson'ın babası Joe Jackson New York Daily News gazetesine yaptığı açıklamada, “Popun Kralının 51. doğum yıl dönümü olan 29 Ağustosta Los Angeles'taki Forest Lawn mezarlığında defnedileceğini” açıkladı.

 Baba Jackson, bu kararın son birkaç gün içinde alındığını belirtti.Medyada yer alan haberlerde Jackson'un Ağustos ayının ilk günlerinde düzenlenen özel bir törenle defnedildiği öne sürülmüştü.

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