Jackson 'This is it' ile beyazperdede

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın This is it isimli filmi, dünyayla aynı anda 29 Ekim’de ülkemizde gösterime girecek. Filmin biletleri, sadece iiki hafta süreyle satılacak. Biletler Cinebonus sinemalarında satışa çıktı.



Michael Jackson’un daha önce hiç yayınlanmamış şarkısı ‘This Is It’, kısa bir süre sonra gün ışığına çıkıyor. Şarkıyla ilgili Sony Music’ten bazı detaylar geldi.



Buna göre ‘This Is It’ 12 Ekim’de yayınlanacak. Şarkının geri vokallerinde, Michael Jackson’ın erkek kardeşleri yer aldı. Jackson’ın hayranları şarkıyı duymak için 12 Ekim’i bekleyecekler ancak bu şarkıya sahip olmak için 2 hafta daha beklemek zorundalar.

Sony Music’in 26 Ekim’de çıkaracağı albümde, Jackson’ın en ünlü hitlerinin yanında ‘This Is It’in iki ayrı versiyonu da yayınlanacak. Albüm’de yer alacak bir başka sürpriz de Michael Jackson’ın daha önce yayınlanmamış ‘Planet Earth’ adlı şiiri olacak.