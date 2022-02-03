Jackie Chan, Olimpiyat meşalesini taşıdı

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Olimpiyat meşalesini açılış törenine taşıma yolculuğunun ikinci gününde meşaleyi Çin Seddi'nin üstünde oyuncu Jackie Chan ve geçmişte Olimpiyat madalyası kazanan Çinli atletler taşıdı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları için taşınan meşalenin yolculuğu, Covid-19 pandemisi nedeniyle 3 güne kısaltılmıştı.

Basın açıklamasında Çin Komünist Partisi rejimine verdiği destekle sıkça gündeme gelen 67 yaşındaki Chan'in Çince ismi olan Çen Gangşeng kullanıldı.

Yürüyüş sırasında gazetecilere konuşan Chan, ''Bugün sabah 4'te uyandım. Bu benim 4. Olimpiyatım. Çok mutluyum. Aynı zamanda çok üşüyorum'' dedi.

Meşalenin taşındığı tarihi duvarın Badaling kısmında sıcaklığın eksi 11 derece olduğu belirtildi.