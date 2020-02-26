Jackie Chan'in Koronavirüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alındığı iddiasına açıklama geldi

Oyuncu Jackie Chan'in evine gelen misafirlerde Koronavirüs tespit edildi. Ünlü oyuncunun da bu sebepten dolayı karantinaya alındığı iddia edilmişti. Haberlerin hızla yayılmasının ardından konuya ilişkin yetkililerden açıklama geldi. Açıklamada Jackie Chan'in karantinada olmadığı, eşi ve kayınvalidesinin karantinaya alındığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve adım adım tüm dünyaya yayılan Koronavirüs binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin başta olmak üzere onlarca ülkede de binlerce kişi şüpheli durumda ve karantinaya alındı. Asya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde görülen Koronavirüs'ün tedavisi için tüm dünya seferberlik ilan etti.

Çin'den gelen son dakika haberi ise aksiyon filmlerinin tanınan oyuncusu Jackie Chan hakkında idi. Chan'in koronavirüs sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi. İddialara göre ünlü oyuncu Chan, misafirliğe gelen konuklarında Koronavirüs tespit edilmesinden dolayı, eşi ve kayınvalidesi de karantinada bulunuyor. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Tedavi için maddi destekte bulunacağını açıklamıştı

Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

Dünyada hızla yayılan haberin ardından Hong Kong'lu yetkililerden açıklama geldi. Yetkililer haberleri yalanlarken, Chan'in Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon'da bir akşam yemeğinde olduğunu, koronavirüs taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.

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