Jackie Chan hayranı gençler destek bekliyor

Profesyonel filmler için destek bekliyoruz

Çanakkaledeki bir spor salonunda kungfu eğitimi alan ve kendilerine "Fırtına Ekibi" adını veren Ömer Keskin (22), Bulut Umut (24), Ahmet Erpehlivan (23) ve Hüseyin Çay (21), kendi imkanlarıyla kısa metrajlı kungfu filmleri çekiyor.Jackie Chan hayranı gençler, bugüne kadar 10 tane, 7 ile 20 dakika aralığında konulu kısa metrajlı film çekti.Bu filmleri internetteki video paylaşım sitelerine koyan gençler, beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördü.Kungfu içerikli filmlerin beğenilmesi ve internetten izleyenlerin, yenilerini çekmelerini istemeleri üzerine, gençler film çalışmalarına hız verdi.Garsonluk yapan Ömer Keskin, Jackie Chan hayranı olduğunu ve filmlerinin tamamını izlediğini söyledi.Chan'in oynadığı filmlerin koleksiyonunu da yaptığını ifade eden Keskin, kungfu eğitimi aldığını ve arkadaşlarıyla sohbet ederken gelen kısa filmler çekme önerisi üzerine film yapmaya başladıklarını kaydetti."Kungfu Zamanı" adlı kısa metrajlı filmlerinin internette yaklaşık 20 bin kişi tarafından izlendiğini belirten Keskin, bu filmin ikinci ve üçüncü bölümlerini de çektiklerini dile getirdi.Ömer Keskin, amaçlarının sinema filmleri çekebilmek olduğunu açıkladı.Bulut Umut ise bu tarz çalışmaların pek yapılmadığını, kungfu içerikli film çekmenin zor olduğunu vurguladı.Kendi imkanlarıyla, el kamerası ile filmleri çektiklerini anlatan Umut, Jackie Chan gibi, içerisinde komedi de olan kungfu filmleri çekmeye çalıştıklarını bildirdi.Ellerinde imkan olması halinde çok daha iyi filmler yapabileceklerine inandıklarını belirten Umut, şöyle dedi:"Hobi olarak başladık bu işe, zamanla filmler beğenilince yenilerini çektik. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Sürekli daha iyi neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ancak imkanlarımız kısıtlı.Türkiye'de, kungfu üzerine çekilmiş herhangi bir film bulunmuyor. İlk dizi filmi biz çekmek istiyoruz. Bunun için yapımcılardan destek bekliyoruz. Dizi film ya da sinema filmi fark etmez. Hepsinde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yeter ki bize destek olsunlar, bize inansınlar."Bulut Umut, daha büyük bütçelerle, daha kaliteli filmler yapıp aksiyon severlerle buluşmak istediklerini sözlerine ekledi.