'Jackass' yıldızı Stevie Lee hayatını kaybetti

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Profesyonel güreşçi ve "Jackass 3D" filminin yıldızı Stevie Lee 54 yaşında hayatını kaybetti.

Güreşçi Jacob Colyer, yakın arkadaşı olan Lee'nin çarşamba günü evinde ani bir kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini doğruladı.

CNN'e konuşan Colyer, "O tandığım en iyi yürekli insandı. Hayattan çok keyif aldı. Hep anı yaşadı" dedi.

Lee'nin eşi, kardeşleri ve çocukları tarafından yayınlanan açıklamada, "Sert duruşu ve yaşam stili ile 'kukla', dünyanın her yerindeki insanları gülümsetmeyi başardı" denildi. Leee, güreş günlerinde "Psikopat Cüce Kukla" olarak tanınıyordu.

Lee, bir grup insanın akrobatlık yaptığı Jackass televizyon şovunun filminde de sahne almıştı. Lee, "American Horror Story" dizisinde de rol almıştı.