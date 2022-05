Jack Savoretti, Türkiye'deki ilk konserini 30 Kasım'da verecek

İngiliz akustik şarkıcı ve söz yazarı Jack Savoretti, yeni albümü ‘Encore’un genişletilmiş özel versiyonu olan ‘Europiana Encore’un tanıtımı için dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

‘Grey’s Anatomy’ dizisine ‘Wonder’ şarkısıyla damgasını vuran şarkıcının Türkiye’de önemli bir hayran kitlesi bulunuyor.

Savoretti, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Volkswagen Arena’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Şarkıcı, ‘Europiana Encore’ albümünden, Pino Donaggio ve Vito Pallavicini’nin 1965 yıllarındaki İtalyan klasikleri ‘Io che non vivo senza te’ şarkısını 1966 yılında Dusty Springfield’in ‘You Don't Have To Say You Love Me’ olarak İngilizce söyleyip küresel çapta başarı yakalamıştı.

Öte yandan Savoretti, İngilizce ve İtalyanca olarak aynı anda seslendirdiği ‘You Don't Have To Say You Love Me/ Io che non vivo senza te (Medley)’ şarkısını ilk kez Zoe Ball’un Radio 2’deki Breakfast Show programında tanıtmıştı.