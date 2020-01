Jack Nicholson sinemayı bıraktı mı?

Üç Oscar ödüllü tek aktör olan Jack Nicholson'ın son dönemde ortaya çıkan hafıza sorunları nedeniyle oyunculuğu bıraktığı ileri sürüldü.

Radaronline.com sitesinde yer alan habere göre 76 yaşındaki Nicholson, hafıza sorunları yüzünden canlandırdığı karakterin repliklerini hatırlayamadığı için böyle bir karar aldı.

Bu iddialara Nicholson cephesinden herhangi bir cevap gelmedi.

20'nci yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olan Nicholson, Guguk Kuşu, Shining, Çin Mahallesi gibi bir çok filmde unutulmaz karakterler çizmişti.

Aktör Sevgi Sözcükleri adlı film ile en 1984'te iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kucakladı. 1998'de As Good As It Gets ve 1976'da da Guguk Kuşu ile de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.



'Abla' dediği kişinin annesi olduğunu 37 yaşında öğrendi



Oscar heykeline 12 kez aday gösterilen Nicholson'ın ilginç bir hayat hikayesi var.

John Joseph "Jack" Nicholson, 22 Nisan 1937'de New York'ta St. Vincent's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Annesi June Frances Nicholson, bir dansçıydı. Ünlü aktörün annesi, Nicholson'ın doğumundan altı ay önce Ekim 1936'da Elkton adlı kasabada şovmen Donald Furcillo ile evlenmişti. Bu kasaba 'hızlı' evlilikleriyle ünlüydü.

Aslında bir başka kadınla evli olan Furcillo, Juna'a "bigami" (iki kadınla aynı anda evlilik) önerdi. Ve June'un minik oğlu Jack'in bakımını da üstlenme sözü verdi. Ancak June'un annesi yani Jack Nicholson'ın anneannesi Ethel, bebeğin bakımını üstlenmek konusunda ısrar etti. Böylece kızının dans kariyeri de devam edecekti.

Bazı kaynaklara göre Jack Nicholson'ın gerçek babası annesinin menajeriydi. Ancak bazı kaynaklara göre de June çocuğunun gerçek babasının kim olduğundan emin değildi. Sonunda Jack Nicholson anneannesi Ethel May ve dedesi John Joseph Nicholson tarafından büyütüldü. Ünlü aktör yetişkinlik çağlarına kadar da annesi June'un ablası olduğunu sanıyordu.

Usta aktör gerçeği öğrendiğinde yıl 1974'tü ve Nicholson artık 37 yaşında bir yetişkindi. Nicholson bu gerçeği kendisi hakkında bir makale yazan Time dergisi muhabiri sayesinde keşfetti. Aktörün anneannesi Ethel 1963'te, annesi June da 1970'te hayata veda ettiği için Nicholson gerçek babasının kim olduğunu asla öğrenemedi.

"Sadece Ethel ve June gerçeği biliyordu ve asla kimseye söylemediler" diyen Nicholson gerçeği ortaya çıkarmak için DNA testi yaptırmayı da tercih etmedi.