Jack Ma: Blockchain üretim sektöründe kullanılmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Çin’in e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, blockchain (blok zinciri) teknolojisinin imalat endüstrisine yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Jack Ma, World AI Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Yapay Zeka (AI), blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT), üretim sektörünün evrilmesine destek olmadıkça ve toplumu daha çevreci ve kapsayıcı bir yönde ilerletmedikçe anlamsız teknolojilerdir” dedi.

Özellikle son üç yıl olmak üzere, son 10 yılda akıllı üretim endüstrisi, şirketlerin maliyetleri düşürme ve gelişen teknolojilerle imalat sektörünü canlandırma girişimleriyle oldukça gelişti. Söz konusu gelişmelerle şirketler, üretim sürecinde kullanılan donanım ve makinelerin yerine, manuel hataları gidermek ve operasyonlarını hızlandırmak için otomasyon ve robot teknolojilerine yöneldi.

Ölçülebilirlik ve adaptasyon bakımından blok zinciri teknolojisi, şu anda saniyede 10’dan 50’ye kadar işlem gerçekleştirmesi nedeniyle henüz başlangıç evresinde olsa da, iki katmanlı ölçüm çözümleri ve yenilikçi algoritmalarla blok zinciri teknolojisinin ölçülebilirlik sorunları çözülebilir. Böylece programcılar da, üretim gibi büyük çaplı endüstrilerde kullanılmak üzere merkezsizleşmiş sistemler geliştirebilir.

Ma’a göre, eğer blok zinciri teknolojisi üretim sektöründe ana veri işlemi ve merkezsizleşmiş veri tabanı olarak kullanılırsa, merkezsizleşmiş teknolojilerin de finans dışında çeşitli alanlarda kullanımı yaygınlaşabilir.