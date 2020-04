Jack Gleeson komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı Joffrey Baratheon karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jack Gleeson ekranlara geri dönüyor. Eğitimi için kariyerine ara veren 27 yaşındaki oyuncu komedi dizisi Out Of Her Mind'ın kadrosuna dahil oldu.

27 yaşındaki oyuncunun; BBC'de yayınlanacak Out of Her Mind adlı dizinin kadrosuna katıldığı duyuruldu.

Senaryosunu komedyen ve oyuncu Sara Pascoe'nin üstlendiği komedi dizisinin ilk sezonu 6 bölüm sürecek. Gleeson'a dizide Juliet Stevenson, Cariad Lloyd ve rap şarkıcısı Scroobius Pip eşlik edecek.