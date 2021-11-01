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Magazin

J.K. Rowling Koronavirüs yardımı alıp kâr etti

J.K. Rowling, halkın vergileriyle oluşturulan koronavirüs desteğinden faydalanıp, 6.9 milyon sterlin kâr açıkladı

01 Kasım 2021 15:00

Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling'in şirketi koronavirüs desteği aldı. İngiliz yazarın şirketi hibe programından yararlandıktan sonra kâr açıkladı ve tepki topladı.

NTV'de yer alan habere göre, pek çok şirketin pandemi sebebiyle finansal zorluk çektiği dönemde, Rowling'in televizyon ve sahne şirketinin yıllık 6.9 milyon sterlin (91 milyon TL) kâr açıklandığı belirlendi.

Kişisel serveti 820 milyon sterlini (10.8 milyar TL) bulan Rowling'in sirketlerinin, halkın vergileriyle oluşturulan koronavirüs desteğinden faydalanması eleştiri konusu oldu.

Hibe programından faydalandı

Rowling'in hem İngiltere'nin ücretsiz izin programından faydalandığı, hem de Harry Potter gösterilerinin pandemide iptali nedeniyle ABD'nin hibe programından fon aldığı belirtildi.

J.K RowlingHarry PotterKoronavirüsPandemiKitap
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