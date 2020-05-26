J. K. Rowling’den karantina sürprizi: Yeni kitabını ücretsiz olarak online yayınlayacak

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling, ‘Ickabog‘ isimli yeni çocuk kitabını internet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Yazar karantinadaki çocukların salgın döneminde eğlenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti.

Bugünden başlayarak her hafta bir-iki bölümünü yayınlanacak kitabın tamamı 10 Haziran’da internet üzerinden okunabilecek.

Yazar adresi henüz açıklanmayan internet sitesinden kitabı okumak için herhangi bir kayıt işlemi olmadığını söyledi.

Bu kitabın fikrinin henüz ‘Harry Potter’ kitaplarını yazarken oluştuğunu belirten Rowling serinin son kitabından sonra yayınlamaya niyet ettiği ‘Ickabog‘u küçükken çocuklarına okuduğunu anlattı.

Kafa karışıklığını gidermek de isteyen sevilen yazar, Ickabog’un efsaneleşmiş Harry Potter serisinin devamı olmadığının altını çizdi.