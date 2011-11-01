'İzzet zorla farklı ilişki istedi'



T24-



Ankara’da Sheraton Otel’de para karşılığı birlikte oldukları türkücü İzzet Yıldızhan tarafından darp edildiklerini iddia eden Müesser Y. ve Elif Su K.’nın polise verdikleri ifadede tartışılan gecenin detaylarını anlattılar.





Milliyet’in aldığı bilgiye göre, darp edildiğini söyleyen Müesser Y. polisteki ifadesinde şunları söyledi: “İzzet Yıldızhan, akşam saatlerinde arkadaşım Elif’i aradı. Elif, yanında benim ve iki arkadaşının daha olduğunu söyledi. İzzet Yıldızhan bunun üzerine Elif’i ve bizi otele çağırdı. Yanında Nihat Doğan’ın da olduğunu söyleyen Yıldızhan, ‘Gelin birlikte eğleniriz’ dedi. Biz de bu davet üzerine 00.30 sıralarında İzzet Yıldızhan’ın kaldığı 1518 numaralı odaya gittik. İzzet bize burada bizlerle birlikte olmak istediğini söyledi. Biz para almadık, ancak bize muhtemelen susalım diye çantamıza 200’er dolar koymuş. Bizim haberimiz yok. Burada birlikte alkol aldık. Daha sonra dördümüz soyunduk, İzzet Yıldızhan da soyundu. Önce benimle sonra 3 arkadaşımla ilişkiye girdi.”





İzzet gitti Nihat geldi







Müesser Y. ifadesinde, Yıldızhan’ın odadan çıkmasının ardından Nihat Doğan’ın odaya geldiğini ve Doğan’ın da kendileriyle ilişkiye girdiğini söyledi. Doğan’ın odadan ayrılmasından sonra Yıldızhan’ın yeniden odaya girdiğini söyleyen Müesser Y., Elif Su ve diğer iki arkadaşının banyoya gittiği sırada, ünlü türkücünün kendisiyle ters ilişkiye girmek istediğini, kabul etmeyince ısrarcı olmadığını, ancak yeniden ilişkiye girdiği sırada kendisini istediği biçimde ilişkiye zorladığını öne sürdü. Y. “Bunun üzerine ben bağırdım ve elimle İzzet Yıldızhan’ı itekledim” dedi.





Müesser Y., ifadesine şöyle devam etti: “Bunun üzerine hırçınlaşan İzzet Yıldızhan, agresif tavırlar sergilemeye başladı. Beni tokatlamaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen arkadaşım Elif Su’yu da tokatlamaya başladı. Masanın üzerinde Yıldızhan’ın silahı duruyordu. Biz bundan korktuk ve bir şey yapamadık. Daha sonra polisi arayarak durumu bildirdik.”





Müesser Y. ve Elif Su K.’nın ifadelerinde ayrıca İzzet Yıldızhan’ın tabancayla, tartıştığı Elif Su K.’nın kafasına vurduğunu söylediği öğrenildi. Kadınların ifadelerinde, “Biz İzzet’e şikâyetçi olacağımızı söyledik. Buna sinirlenen İzzet, tabancasıyla Elif Su’nun kafasına vurdu” dedikleri öğrenildi. Polis, Yıldızhan’a ait taşıma ruhsatı bulunan şarjörlü Smith Wesson marka silaha olayda kullanıldığı gerekçesiyle el koydu.





Elif Su K.’nın da arkadaşıyla aynı ifadeyi verdiği öğrenildi. “Fuhuşa teşvik” suçundan tutuklanma istemiyle mahmekeye sevkedilen K., ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Savcılıktan itiraz geldi





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yıldızhan’ın geçtiğimiz hafta sonu Nöbetçi Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nden serbest bırakılmasına ilişkin karara itiraz ettiği öğrenildi. İtirazı, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. İtiraz kabul edilirse, Yıldızhan tutuklanacak.