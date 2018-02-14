İzzet Yıldızhan'dan "10. çocuğu benden yapsın" diyen Seda Akgül'e yanıt: Artık hâlim yok, tükendim

Türkücü İzzet Yıldızhan, Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" sözlerine cevap verdi. Yıldızhan, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti" ifadesini kullandı.

"Hayatımda bir kadın var"

Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, hakkında konuşulanlara akrşılık olarak, "Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan" dedi.

Seda Akgül'ün sözlerine yanıt: Tükendim

Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine Yıldızhan, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti" karşılığını verdi.