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İzzet Yıldızhan’a 10 yıl hapis istendi

Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında bir otel odasında birlikte olduğu kadını darp ettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında bir otel odasında birlikte olduğu kadını darp ettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Beş yıldızlı bir otelde para karşılığı birlikte olduğu kadını darp ettiği iddiasıyla türkücü İzzet Yıldızhan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Yıldızhan hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Savcı Ramazan Kaya, İzzet Yıldızhan’ın M.Y. isimli kadına “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” ettiğini, E.S.K.’yı da silahla “kasten” yaraladığını iddia etti.

Yaşanan tartışmada Yıldızhan, M.Y.’yi dövdü. Yıldızhan “Nasıl insanlar getiriyorsun” diye ruhsatlı tabancanın kabzasıyla E.S.K’nın kafasına vurdu. İddialara göre Yıldızhan, “Şikayetçi olursanız durumu ailene bildiririm” dedi.

İki kadının 15 gün önce İstanbul’da Yıldızhan ile buluştukları ve ifadelerini değiştirmek istedikleri iddia edildi.

Yeniden ifade veren kadınların “Bize tecavüz etmedi, rızamızla birlikte olduk. Silah da çekmedi, kızgınlıkla ifade verdik” dedikleri öğrenildi.


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