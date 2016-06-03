İzzet Yıldızhan: İbrahim Tatlıses artık şarkı okuyamaz

Türkücü İzzet Yıldızhan, "Ben İbrahim Tatlıses'in artık şarkı okuma durumunun olumsuz olduğunu biliyorum. Bence artık şarkı okuyamayacak. Müzisyenler ve doktorlar bu konuyu çok iyi bilir" dedi.

Elif Güvendik'in sunduğu 'Elifnağme' programına katılan İzzet Yıldızhan, "İbrahim Tatlıses'i müzik sektörünün lokomotifi olarak gördüğünü" belirterek şunları söyledi:

"Gerçek arabeski ben yapacağım"

"İbrahim Tatlıses bizim sektörde lokomotifti. Gaz veren bir solistti. Bütün sektör O'nunla beslenirdi. Aramızda çok fazla rekabet vardı şimdi kalmadı. Başına böyle bir şey gelmesine çok üzüldüm. Bize şevk veriyordu. İnşallah albüm ile döner ve okur. Sevenleri O'nu bekliyor. Biz de mutlu oluruz. Okuyabileceğine inanmıyorum ama umarım o günleri görürüm. İbrahim Tatlıses'in artık şarkı okuma durumunun olumsuz olduğunu biliyorum. Bence artık şarkı okuyamayacak. Müzisyenler ve doktorlar bu konuyu çok iyi bilir. İyileştikten sonra bir araya gelmedik. 2000- 2003 yılları arasında aramız çok iyiyidi. Sesin torpili olmaz. İbrahim Tatlıses bir efsanedir. Ben de iyi bir sesim ve iyi bir yorumcuyum. Basın bizi rakip gibi gösterdi. Hastanede iki gün kaldım. Tabii rekabet olmalı ama birbirimizi yok etmemeliyiz.

"Sibel Can'ın albümünde öne çıkan şarkı yok"

Arabesk albümü hazırlıyorum. Bu zamanda albüm satışı kalmadı. Sibel Can ve Zara'nın albümlerini dinledim. Albümlerde öne çıkacak yeni bir şarkı yok. Sibel Can eşsiz bir sessiz. Rakipsizdir. Ben sadece solisti severim. Gerçek arabeski ben yapacağım. Düzgün bir proje olursa sinemada yer alabilirim. Emrah çok iyi projeler yaptı. Çocukluğundan beri bu işi yapıyor. Mahsun ve Özcan Deniz'i başarılı buluyorum. Mahsun iyi bir yönetmen. Mahsun'un yaptığı filmlerde kendi hayatımıza dair şeyler buluyoruz."