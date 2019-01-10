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İzzet Yıldızhan: 9 çocuğum var, aylık masrafları 100 bin lira

"Oğlum Hamza'ya adını Cumhurbaşkanımız verdi"

10 Ocak 2019 14:55

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, 2. Sayfa programına konuk oldu. 9 çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

Geçen yıl 9. kez baba olmanın sevincini yaşayan Yıldızhan, ailevi masraflarıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyleyen Yıldızhan, çocuklara ödül ve ceza sistemi uyguladığını söyledi. Yıldızhan ayrıca, "Oğlum Hamza'ya adını Cumhurbaşkanımız verdi" dedi.

İzzet Yıldızhan, daha önce verdiği bir röportajda şu sözleri söylemişti:

"Bizim sektörde benim kadar çocuğu olan yok. Çocuğu çok seviyorum. Bazı ünlüleri görüyorum çocukları yok. Ben 10 tane yapacağım. Onların geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Ben okumadım onları en güzel şekilde okutuyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane 12 tane de olsa olur. Üç anne var. Annelerle görüşmüyorum. Hepsi başımın tacı ama anneleri beni istemiyor, terk etmişler yani."

 

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