İzzet Çapa'da Cem Küçük'e yanıt: Ben, dışarıda duyduklarımı yazıyorum, kulağıma yaz diye dikte edilenleri değil

İşletmeci İzzet Çapa, kendisi hakkında "Garibanlar, alt gelir grubu ekonomideki sıkıntılardan dem vursa anlarım da, sen her gün ekonomi kötü demeye utanmıyor musun?" ifadesini kullanan Cem Küçük'e yanıt verdi. Çapa, "Meslek olarak gazetecilik görünümlü iktidar methiyeciliğini seçtiği için, benim gibi mesleğin kenarından köşesinden geçen birinin aynı tavırda olmamasına belli ki fena halde şaşırdı… Ben, dışarıda duyduklarımı yazıyorum Cem Bey… Kulağıma yaz diye dikte edilenleri değil… Sana da bir arkadaşın olarak aynısını tavsiye ederim… Gör bak vicdanen çok rahat edeceksin…" dedi.

Cem Küçük, bugünkü Türkiye gazetesinde yayınlanan köşe yazısında ekonomik durumu eleştiren İzzet Çapa'ya ilişkin olarak "Garibanlar, alt gelir grubu ekonomideki sıkıntılardan dem vursa anlarım da, sen her gün ekonomi kötü demeye utanmıyor musun? Gerçekten öğrenmek istiyorum. Allah çok versin, gözümüz yok. Daha çok kazan. Tabii ne vergi verdiğini merak ediyorum. O da artık Vergi Dairesi ve Maliye Bakanlığı'nın işi" demişti.

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Çapa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendisine tepki gösteren Küçük'e yanıt verdi. Çapa'nın açıklaması şöyle:

"Sevgili Cem Küçük, ekonomik duruma dair kimi zaman endişelerimi dile getirdiğim yazılardan, bir tür hükümet temsilcisi olduğu için kendi payına alınganlık hissetmiş ve kendince beni eleştirmiş…

Neymiş

Benim mekanım günler öncesinden doluyormuş… Demek ki millette para varmış…

Utanmıyormuş muyum ekonomi kötü demeye… Tabi o sürekli ballı duble maaşlarına bakıp bütün ülke de aynı durumda zannettiği için, beni de kendisi gibi sandı…

Meslek olarak gazetecilik görünümlü iktidar methiyeciliğini seçtiği için, benim gibi mesleğin kenarından köşesinden geçen birinin aynı tavırda olmamasına belli ki fena halde şaşırdı…

Tabi biz dün FETÖ'nün finansörü dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün kurtarıcı gözüyle bakacak kadar kıvrak bir zekaya sahip değiliz.

Ama en azından kendi durumumuza bakıp, memleketteki herkesi de öyle zannedecek kadar kör vicdanlı da değiliz…

Bak Cem Bey kardeşim…

Bende doğruya doğru, yanlışa yanlış…

İyi şeyleri alkışlarım, kötü şeyleri de daha iyisi yapılması temennisiyle yazarım…

Ne iktidarın borazanıyım… Ne de at gözlüklü müzmin muhalif…

Velhasıl ömrü sokaklarda, bu ülkenin insanları arasında geçen, gazetecilik mesleğine de ciddi emek vermiş sıradan bir vatandaşım…

Ben, dışarıda duyduklarımı yazıyorum Cem Bey…

Kulağıma yaz diye dikte edilenleri değil…

Sana da bir arkadaşın olarak aynısını tavsiye ederim…

Gör bak vicdanen çok rahat edeceksin…

Haydi selametle kardeşim…"