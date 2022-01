Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ekonomideki sıkıntıların farkındayız, eğriye eğri, doğruya doğru diyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Ekonomideki sıkıntıların farkındayız. Sürekli yazıyoruz. Dövizdeki yükselişin iyi olmadığını ve özellikle özel sektör çalışanlarının durumunun parlak olmadığını da. Bu yazıları takip edenler bilirler. Eğriye eğri, doğruya doğru diyoruz..."ifadesini kullandı.

Ekonomik durumu eleştiren İzzet Çapa'ya ilişkin olarak da Küçük şunları kaydetti:

"Bu arada "ekonomi kötü" diye her gün paylaşımlar yapıyorsun. Görüyorum. Sana bir şey soracağım İzzet: Cahide Palazzo senin mekânın değil mi? 3.500 kişilik. Sibel Can, Serkan Kaya, Hakan Altun, Volkan Konak gibi sanatçılar çıkıyor. 3.500 kişilik bu mekânda fiyatlar sahneye yakınlığına göre 1.000 ila 3.000 lira arasında değişiyormuş. Öğrendiğime göre mekânın yerleri bir iki haftadan önce satışa kapanıyormuş. Yani millette para var ki, mekânına geliyorlar. Garibanlar, alt gelir grubu ekonomideki sıkıntılardan dem vursa anlarım da, sen her gün ekonomi kötü demeye utanmıyor musun? Gerçekten öğrenmek istiyorum. Allah çok versin, gözümüz yok. Daha çok kazan. Tabii ne vergi verdiğini merak ediyorum. O da artık Vergi Dairesi ve Maliye Bakanlığı’nın işi."