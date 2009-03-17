İzzet Çapa, Akaretler’e hareket getirecek

Akaretler’de bekledikleri trafiği alamadıklarını söyleyen Serdar Bilgili, İzzet Çapa’nın imzasını taşıyan Joke Prestroyka’nın bu bölgeye hareket katacağını söyledi.



Serdar Bilgili, Milliyet gazetesine verdiği röportajda Akaretler’de neler olacağını anlatıyor.



İzzet Çapa’yla ortak olmuşsunuz, Joke Prestroyka ile doğru mu?



Biz ortak değiliz. Biz holding olarak hiçbir işletmeye girmiyoruz. Akaretler bizim için çok büyük bir gayrimenkul yatırımı. İzzet bence şu anda bu işi en iyi yapan insan. Son derece başarılı. Yiyecek, içecek ve eğlencede dünyadaki bütün trendleri takip ediyor. Biz onun burada olmasını çok istedik. Kendisinden ben istedim burada bir yer açmasını. Bunun için biz de destek verdik.



İzzet Çapa’nın Joke’u projenin en başında da vardı zaten değil mi?



Evet vardı ama o zaman yeri daha küçüktü. Şimdi daha büyük, konsepti daha şık bir yer açıyor. Hepsinden önemlisi İzzet’in burada olması buraya çok ciddi bir hareket getirecek. Tabii sadece İzzet değil, bizim Murat Patavi de çok hoş bir yer açıyor. Haaz Gallery kafe ve bara dönüyor. W Lounge’un terası açılıyor. Teras da muhteşem olacak. 1-2 yer daha açılacak. Akaretler yiyecek içecek ve eğlence de İstanbul’un önemli bir merkezi haline geliyor. Akşam çıkacağınız zaman ilk akla gelen yer olmasını hedefliyoruz.



Burada lüks markalarla lastikçiler aynı caddede



New York’ta Meatpacking District’te, Soho’daki gelişmeler de böyle olmuştur. Meatpacking’de en lüks markaların mağazalarının yanında kasaplar var. Bu artık büyük şehirlerin gelişmesinde kaçınılmaz bir şey. Beşiktaş ve Akaretler bölgesi bu döneme girdi. Bizim devamımızdaki özellikle Şair Nedim üstündeki bu standartta olmayan dükkânlar zaman içerisinde çok ciddi değişim geçirecek.



Bu kadar çok lüks mağazayı İstanbul kaldırabilecek mi?



İlk beklediğimiz trafiği alamadık. Bunu alamamamızda iki tane sebep vardı. Bir bizden sonraki gelişme daha gerçekleşmedi. Bizden sonra daha düşük kalitede mağazalar var. Bunun da ana sebebi ekonomik kriz.



Bu ekonomik krizde kimse yatırım yapmak istemedi. Binaların cepheleri yenilenmedi. Bir diğer nedeni de biz çok yukarıda kaldık. Şimdi restoran, kafe ve barlarla burayı biraz daha insanların trafiğini oluşturabilecek bir şekle sokuyoruz. Çok limitli sayıda butiğimiz olduğu için mikste belki daha fazla yiyecek içeceğe yer vermemiz gerekiyordu.



Çok mağaza talebi oldu. 30-35 tane çok üst sınıf marka oldu. Ekonomik krizle birlikte burada trafikte azalma oldu. Ama ben tahmin ediyorum yaza doğru burada çok farklı bir ambiyans oluşacak.



Bodrum ve Büyükçekmece’de yeni projeleriniz var



Bodrum’da, Büyükçekmece’de ve Kıbrıs’ta büyük projelerimiz var. İstanbul’da iki otel projemiz daha var.



Eski eser yenilemekle ilgili sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Topkapı Sarayı Alay Köşkü’nün restorasyonunu yaptınız ama bu hiç duyulmadı



Evet, biz bunların reklamını yapmayı sevmiyoruz. Selanik’teki Atatürk’ün evini yine bir sosyal sorumluluk projesi olarak restore edeceğiz. Onun da bugün yarın Turizm Bakanlığı’yla sözleşmesini yapacağız. Atatürk’e ve Türkiye’ye yakışır bir yer haline getireceğiz. Bir de Akaretler’de Zübeyde Hanım’ın oturduğu bir yer vardı. Onu müze olarak ayırdık, restorasyonunu yaptık.

