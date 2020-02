İZVAK'tan İzmir'e müthiş hamle

İZMİR, (DHA) -

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Danışma Kurulu, ikinci toplantısını İzmir Ticaret Odası’nda geniş bir katılımla yaptı. İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, “6 Aylık Faaliyet Raporu\" sunumunun ardından, 10 yıllık planlama doğrultusunda İzmir için \"Spor Master Planı\" hazırlanması konusunu masaya yatırdı. Toplantıda İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, MHK Eski Başkanı Oğuz Savran, UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, İZVAK’ın Danışma Kurulu Üyeleri ve gazete temsilcileri yer aldı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener\'e ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan İZVAK Başkanı Ali Erten,\"Ortalama 100 yaşına sahip kulüplerimiz, şehrimizin en önemli markaları ve aynı zamanda bizlere emanet edilmiş kent miraslarıdır. Onları korumak ve geliştirerek bizden sonraki nesillere taşımak sorumluluğumuz var. Şu anda şehir olarak en önemli önceliğimiz ve kulüplerimizin ve taraftarlarımızın en büyük isteği statlarımızın tamamlanması.İzmir’de son milli maç 2009 yılında Fildişi Sahili ile oynanan özel bir karşılaşma idi. Bu heyecanı şehir olarak unuttuk.Bunu tekrar canlandırmalıyız\" diye konuştu.

İzmir\'in öne çıkan kimlikleri yanına mutlaka \"Spor Kenti\" kimliğinin de eklenmesini hedeflediklerini, bunun için büyük imkanlar ve fırsatlar olduğunu belirten Erten,\"İzmir\'in, dünyada gelişen spor ekonomisi ve spor turizminden daha fazla pay alması için bir Spor Master Planı\'na ihtiyacı var. Sunduğumuz öneriler, şehrimizde ortak bir vizyonun, amaç ve hedef birliğinin sağlanmasında yardımcı ve yol gösterici olsun. İzmirimizi tarihsel birikimi, eğitimli ve yetişmiş insan potansiyeli, konumu ve büyük kulüpleri ile Türkiye’nin örnek “Spor Kenti\" yapabiliriz. Bunun için imkanlarımız ve fırsatlarımız var. Bu plan doğrultusunda her profesyonel kulübün asgari olarak kendi stadı, kendi kapalı salonu, en az 10 nizami sahadan oluşan altyapı tesisleri ve A takım kamp tesislerine kavuşturulması, Atatürk Stadı, 55 bin kişilik şehir stadı olarak yeniden inşa edilmesi ve bu şekilde İzmir\'in Uluslararası her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek hale getirilmesi gerekli\" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Göztepe ve Alsancak Stadı\'nı bir an önce hizmete sokmak için tüm şartları zorlayacaklarını belirtirken,\"Karşıyaka Stadı için gerçekten çok üzgünüz. Bu kadar çok üzerinde çalışılan, ama bu kadar çok engellenen başka bir stat projesi Türkiye’de yok. Yerel Yönetim stadın yapılmasına izin vermiyor. Bunun için her yolu deniyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Ayrıca, bir Spor Master Planı hazırlanması, İzmir’in hedefleri açısından çok gerekli ve önemli .Bu girişimi sonuna kadar destekliyoruz. İzmir kulüpleri bizim için çok değerli. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Toplantıda bir konuşma yapan ve İzmir’in özellikle spor ekonomisinin gelişmesi için büyük bir portansiyele sahip olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, \"Ticaret Odamız, İzmir’in ve İzmir sporunun gelişmesi adına her fikre açık. Spora gönül veren dostlarımı Ticaret Odası çatısı altında görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hep birlikte çalışarak, daha çok lobi yaparak İzmir’de başarabileceğimiz çok iş var, büyük bir potansiyel var “ dedi.Faaliyet raporu ve Master Planı sunumunun ardından, katılımcılar yaptıkları konuşmalarda yeni öneriler sundu.