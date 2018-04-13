İZVAK'ta ikinci Erten dönemi

İZMİR, (DHA)

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı\'nın (İZVAK) olağan genel kurulunda başkanlığa yine seçime tek aday olarak giren Ali Erten seçildi. Vakfın 180 üyesinin 80\'inin katıldığı genel kurulda oluşturulan 22 kişilik yeni yönetim kurulunda 9 İzmir kulübü birer yöneticiyle temsil edilecek.

Yönetimde ayrıca Erdem Meço, Elif Sağlamer, Ercan Korkmaz, Fatih Tanfer, İrfan Erol, Özgür Gündoğan, Saliha Ayda Maç, Suavi Yardımoğlu, Ufuk Akgün, Ünal Ersözlü, Yılmaz Şahin, Kerem Fahri Baykalmış ve Sedef Üstüner de yer aldı.

Kuruluşunun 20\'nci yılını kutlayan vakıfta ilk kez oluşturulan danışma kurulunda ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selçuk Sert, Eski Futbol Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, eski FIFA kokartlı hakemlerden Oğuz Sarvan, İzmirli işadamları Mesut Sancak, Mert Pala, Deniz Barçın, Emin Önal, Levent Ürkmez, Cemal Elmasoğlu, Ahmet Taşpınar ve Hüseyin Arslan bulunacak.

Danışma kurulunda İzmirli gazeteciler Deniz Sipahi, Hamdi Türkmen, Ömer Dinçer, Meriç Köyatası, Sıtkı Şükürer, Bahri Okumuş, Engin Uğur Ağır, Nuri İmre ve Murat Ünlü\'nün yanı sıra Bahri Vreskala, Erol Ersoy, Günay Karataş, Fatih Özfatura, Hakan Düzdemir, Hikmet Alcan, Mukan Perinçek, Tuğrul Yemişçi ve Ümit Kayıhan da var.

İZVAK Başkanı Erten, 20\'nci yılını dolduran vakfın bu günlere gelmesinde emeği geçen eski başkan ve yöneticilere teşekkür ederken, inşaatı devam eden Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka Stadı\'nın durumu hakkında sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yaptı. \"Stat sürecini yorucu ancak iş birliği içerisinde geçtik\" diyen Erten, \"Kulüplerimizin seçilmiş ve sorumluluk almış yönetimlerinin istek ve taleplerine bağlı olarak ve bir çözüm ortağı gibi destek olduk. Tartışmaların tarafı olmadık. Sonuç ve hedef odaklı çalıştık. Yorucu bürokratik süreçlerden, kulüp yönetimlerimizle, siyasi temsilcilerimiz ve bakanlık bürokratları ile birlikte tam bir işbirliği içinde sabırla geçtik. İzmir\'de üç stat inşaatının da eş zamanlı yürüyor olması gerçek mutluluk kaynağımız. Bu Türkiye\'de bir ilk\" diye konuştu.

İzmir\'i 10 yıl içinde Türkiye\'nin spor kenti ve futbol merkezi haline getirebileceklerini ifade eden Ali Erten, \"Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere bu işe yatırım yapan bütün kulüplerimize, değerli başkanlarımıza ve spor adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca bu sürece destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na ve şehrimizin siyasi temsilcilerine de çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene iki takımımız şampiyon oldu. Kulüplerimizin sportif başarıları ile şehrimizde artan bir sinerji oluşturdular. Yatırımlar ve vizyonlar ilgiyle merakla izleniyor. Devam eden stat inşaatları ve planlanan diğer tesis yatırımları da bu süreci destekliyor\" dedi.

Genel kurulda İZVAK\'ın eski başkanlarından Levent Ürkmez ve Tuğrul Yemişçi\'nin yanı sıra ayrıca Bahri Vreskala ve Ahmet Taşpınar birer konuşma yaptı. Konuşmalarında başkan Ali Erten\'e ve geçmiş yönetime hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

FOTOĞRAFLI

