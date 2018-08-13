İZÜ Stadyumu dostluk maçıyla açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Halkalı Kampüsü’nde inşası sona eren stadyum, düzlenecek dostluk maçıyla açılacak. Mücadele 14 Ağustos Salı günü, saat 18.45’te başlayacak.

İZÜ Stadyumu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek müsabakada Filistin’den misafir olarak getirilen Filistin Futbol Ligi temsilcilerinden Zeytindağı Spor ile sanat ve spor dünyasından sevilen isimlerin yer aldığı Şöhretler Karması karşılaşacak.

İki kardeş ülkeyi bir araya getirecek maçta Şöhretler Karması takımında spor ve sanat dünyasının sevilen isimleri yer alacak. Spor yorumcuları Ahmet Çakar, Ertem Şener, Emre Tilev ve Abdülkerim Durmaz, eski milli futbolcular Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci, oyuncu Erkan Petekkaya, sanatçı Çağatay Akman, sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, radyo programcısı Adem Metan ile gazeteci Hakan Çelik ve gazeteci yazar Ersin Çelik; ayrıca İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut dostluk maçında sahaya çıkacak.

İlim Yayma Vakfı ve VEFADER öncülüğünde Filistin’den misafir olarak getirilen Filistin 2’inci Lig Futbol Kulübü Zeytindağı Spor, sezon öncesi kampını ülkemizde gerçekleştirecek. Ayrıca Kudüslü sporcular, İstanbul’da bir hafta boyunca çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere katılacak.

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