İZÜ Rektöründen öğrencilerine sürpriz sahur ziyareti

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, sosyal medya üzerinden kendisine çağrı yapan öğrencilerini kırmadı. Sosyal medyadan ‘sahur yapmadan oruç tutacağız, ağır ders çalışıyoruz’ gibi mesajlar alan Prof. Dr. Bulut, üniversite öğrencilerine surpriz bir ziyaret gerçekleştirerek onlarla birlikte sahur yaptı.

Ramazan ayına denk gelen yoğun final döneminde ders çalıştıkları için sahur hazırlığına vakit bulamadıklarını belirten İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri twitter üzerinden rektörlerine seslendi. Öğrencilerinden gelen “Hocam ağır ders çalışıyoruz. Galiba sahur yapmadan oruç tutacağız”mesajına kayıtsız kalmayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut öğrencilere “Sevgili Gençler! Siz yeter ki çalışın, sahurunuz bizden olsun. Adresinizi direkt mesaj olarak bekliyorum” şeklinde karşılık verdi. Prof. Dr. Mehmet Bulut sahurluk malzemelerle öğrencilerin kapısını çalarak sürpriz yaptı.

Üniversite öğrencileri yaptıkları paylaşımlarda hocalarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektörlerini evlerinde ağırlama fırsatını yakalayan öğrenciler gecenin sonunda hocalarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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