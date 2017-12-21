İZÜ Mevlana'yı Şeb-i Arus etkinliğiyle andı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Mevlana Celaleddin-i Rumi\'yi, vefatının 744\'üncü yıl dönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreniyle andı.

Mevlana\'nın vefat yıl dönümü nedeniyle İZÜ; Hz. Mevlana\'yı 744\'üncü Vuslat Yıl Dönümü ve düğün gecesi olarak kabul ettiği \'Şeb-i Arus\' töreniyle anma etkinliği düzenledi. İZÜ kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin ardından konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"Mevlana bu toprakların ruhuna üfleyen en önemli öncülerimizden biri. Bugün dünyada en çok okunan birinci kitap Kur\'an-ı Kerim ise deniliyor ki batıda da Mesnevi Kuran\'dan sonra en çok okunan ve satılan kitaptır\" dedi.

\"MÜSLÜMANLARIN EN BÜYÜK İHTİYACI BİRBİRİNİ SEVME, YARDIMLAŞMA VE HOŞGÖRÜDÜR\"

Amaçlarının hem Mevlana\'yı anmak hem de gençlerin Mevlana ile tanışmasını sağlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bulut, şöyle konuştu:

\"Biz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde Mevlana\'nın ölümü Şeb-i Arus, \'düğün gecesi olarak, sevgiliye kavuşma gecesi\' olarak değerlendirdiği ölüm yıl dönümünde onu burada anmış olmak, gençleri Mevlana ile tanıştırmak gençlerin Mesnevi\'yi okuyarak, Mevlana\'yı daha iyi tanımasını ve anlamasını sağmak için bu programı düzenledik. Esasen bugün bu coğrafyada en çok ihtiyacımız olan şey, bütün Müslümanların yaşadığı en büyük savrulma birbirimizi anlama, sevme, hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve bütünlüğe kavuşmaktır.\"

\"MEVLANA\'NIN ŞİİRLERİNİ DİNLERKEN KAİNATTAKİ RİTME TANIK OLUYORUZ\"

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koç da Hz. Mevlana\'nın söz ve şiir dalında önemli şahsiyet olduğunu belirtti. Prof. Dr. Koç, \"Mevlana hasretleri bizim medeniyetimizin söz ve şiir dalında en öne çıkmış şahsiyetlerinden birisidir. Mevlana\'nın şiirlerini okurken bugün burada olduğu gibi ayini şerifi izlerken, biz kainattaki ritme tanık oluyoruz. Ondan sonra kendi içimizde bu ritmi yakalamanın bu ayin üzerinden Mevlana\'nın şiirleri ve şiirdeki musiki üzerinden fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu son derece önemlidir. Mevlana bizim düşüncemizi, duygumuzu ve davranışlarımızı uyum içinde olma konusunda gerek şiirleriyle gerek yakın çevresiyle güzel şekilde örnek olmuş biridir\" diye konuştu.

\"SEVGİSİZ BİR UYGARLIKTA YAŞIYORUZ, HZ. MEVLANA \'GÖNÜL YAP\' DER\"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke ise, Mevlana\'nın büyük hazine olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

\"Her şeyin ötesinde Mevlana öylesine bir hazine, öylesine bir ummandır ki kim ne söylese bundan sonra, kim ne söyleyecek dahi olsa ebediyete kadar Hz. Mevlana\'yı anlatmaya yeterli olmaz. Kendisinin tanımı vardır \'Biz Kimiz?\' der, bunu dedikten sonra da cevabı verir derki \'biz kalp tabipleriyiz\' o kadar önemli ki sevgisiz bir uygarlıkta yaşıyoruz. Sevgiyi, muhabbeti, aşkı, iyiliği, birisine dokunabilmeyi unutmuşuz. Hz. Mevlana, asıl önemli olanın, bu dünyadaki varlığımızın sebebi ve kendisinin de bu dünyadaki bütün himmetinin ana mihrakının gönül almak olduğunu söyler, \'gönül yap\' der. \"

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