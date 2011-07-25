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Yaşam

İZTUZU PLAJI AVRUPA'NIN EN İYİSİ   LAHEY (A.A)

25 Temmuz 2011 20:19

-İZTUZU PLAJI AVRUPA'NIN EN İYİSİ   LAHEY (A.A) -25.07.2011- Dalyan’da bulunan İztuzu Plajı, Hollanda merkezli tatil değerlendirme internet sitesi Zoover ile hava tahminleri şirketi Meteovista'nın birlikte düzenlediği araştırmada, Avrupa'nın en iyi plajı seçildi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Portekiz’deki Monte Gardo Plajı'nın 2. Yunanistan’daki Stalis Plajı'nın da 3. olduğu belirtildi. Aynı araştırma sonunda belirlenen "En Popüler Plajlar" listesinde de Türkiye’den Side, Alanya ve Marmaris ilk üç sırayı paylaştı. Zoover adlı internet sitesinde yer alan binlerce kritrin değerlendirilmesiyle oluşturulan "Avrupa'nın En iyi 10 plajı" listesinde Yunanistan'dan 4,  Türkiye'den 3, Portekiz'den 2 ve İspanya'dan ise 1 plaj yer aldı. Göz kamaştırıcı kaya mezarları ve plaja yumurtalarını bırakmaya gelen (Caretta Caretta) kaplumbağalarıyla meşhur Dalyan'ın, "Avrupa'nın En İyi Plajları" listesinde başı çektiğine vurgu yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:  ''Muğla'nın Ortaca ilçesinin sınırları içindeki Dalyan beldesi, 'Likya Kıyısı'nda yer alıyor ve koruma altındaki bir çevrenin içinde bulunuyor. Bundan dolayı da bu bölgede yüksek binaların inşasına izin verilmemektedir. Plaj, Zoover.nl web sitesinde ortalama 8,9 puan almıştır. Yazın, ortalama 29 derece sıcaklıklarıyla ve çok az düşen yağışlarla Dalyan, Avrupa’nın En İyi Plajları Listesi'nin başını çekiyor" Türk plajlarının, Avrupalı tatilcilerin gözünde popülerliklerini koruduğuna da değinilen açıklamada, Avrupalıların gittikleri plajlarda genellikle huzur ve sakinliği önemsediklerine dikkat çekildi.

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