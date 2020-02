İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2018 yılı başından bugüne enerji ve kredi maliyetlerinin çok yükseldiğini söyleyerek, iş dünyasının en önemli sıkıntılarından birinin istihdam üzerindeki vergi yükleri olduğunu belirtti. Özgener, \"Asgari ücret üzerinde işverene düşen SGK prim ve vergi payı oldukça yüksek. Bu yükün azaltılması durumunda çalışana daha yüksek ücret vermeyi biz de isteriz. Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

İZTO, yılın son toplantısı olan aralık ayı olağan meclis toplantısını odanın meclis salonunda gerçekleştirdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mecliste yaptığı konuşmada ülke ekonomisi için zorlu bir yılın geride bırakıldığını ifade etti. 2018 yılında yaşanan gelişmelerle ilgili üyelere bilgi veren Özgener, inşaat sektöründe uygulanan Otopark Yönetmeliği ile ilgili kısmi bir çözüm sağlansa da, İzmir gibi parsel büyüklükleri küçük ve bitişik düzen yapılaşmanın olduğu büyük kentlerde uygulamada ciddi güçlükler yaşandığını öne sürdü. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinin pek çok kez değiştiğini anlatan Mahmut Özgener, son olarak da 7 Aralık 2018 tarihinde geçici bir madde eklendiğini söyleyerek yönetmelikten önceki ve sonraki yapı ruhsat başvurularının 30 Haziran\'a kadar bir önceki yönetmeliğe göre sonuçlandırılacağını kaydetti. Bu yıl en çok konuşulan konulardan birinin 31 Aralık 2017 öncesi kaçak yapıları kapsayan İmar Barışı olduğunu anlatan Özgener, şöyle konuştu:

\"Mağduriyetlerin önlenmesi için hayata geçen bu uygulamanın süresi 31 Aralık 2018\'e uzatılınca başvurularda da önemli artışlar oldu. En son Bakanlık açıklamasına göre şu anda barıştan yararlanan 9 milyon kişinin yıl sonunda 13 milyona ulaşması bekleniyor. Gelir ise 8 milyar TL\'yi buldu. Bu önemli kaynağın, başta kentsel dönüşüm olmak üzere inşaat sektörümüze can suyu olacağına inanıyorum. Sermaye eksikliği nedeniyle zor günler geçiren firmalarımıza İmar Barışı ile ilgili yapılacak ödemeler için önümüzdeki yıl sonuna kadar ödenmesi için 3 taksit imkanı getirilmesi yönelik düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.\"

\'YENİ HAL YASASI BEKLEMEDE\'

Konuşmasında ihracat rakamlarını da değerlendiren Mahmut Özgener, Kasım\'daki 15,5 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti. Ege Bölgesi\'nde ise 7 bin Egeli ihracatçının, 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracatla bu başarıya katkıda bulunduğunu dile getiren Özgener, 2019\'da ticaret diplomasisinin hızlandırılacağını, daha fazla alım heyeti düzenleneceğini, Eximbank desteklerinin artırılacağı pazarların çeşitlendirileceğini aktardı. Başkan Özgener, Yeni Hal Yasası ile ilgili şunları kaydetti:

\"Kanun kapsamına sebze ve meyvelerin yanı sıra et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, arı ürünleri ve kesme çiçek ve Ticaret Bakanlığı\'nca belirlenecek diğer gıda ürünleri ve tarımsal ürünler de dahil edilmesi, hal kurma yetkisinin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı\'na verildiği, toptancı hallerinin Bakanlığın izin vereceği anonim şirketler tarafından kurulacağı ve Ticaret Bakanlığı\'nın, toptancı hali kurmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşlarını görevlendirilebileceği gibi köklü değişiklikler yer alıyor. Üyelerimiz kaygılı ve kaygılarında da haklılar. Uzun yıllardır halde komisyoncu olarak faaliyet gösteren üyelerimiz işlerine tüccar olarak devam edecek ve özel teşebbüslerin kiracısı olacaklar. Üyelerimiz bu nedenle oluşturulacak yeni hal yönetimi yapısında bizzat yer almak istemekte ve bu konuda odamızın desteğini beklemektedir. İçiniz rahat olsun; kanun teklifi taslağı şu an beklemeye alınmış durumda.\"

YÜKSEK İSTİHDAM MALİYETLERİ

Yılın başından bugüne enerji ve kredi maliyetlerinin çok yükseldiğini ifade eden İZTO Başkanı Özgener, krediye ulaşımın zorlaştığını, enflasyon ve faiz oranlarının da ciddi oranlarda arttığını anlattı. İş dünyasının sıkıntılarından biri olan istihdam üzerindeki vergi yüklerine de çözüm getirilmesini talep eden Özgener, \"Şu anda OECD ortalamasına göre yüksek istihdam maliyetlerine sahibiz. Asgari ücret üzerinde işverene düşen SGK prim ve vergi payı oldukça yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılacağı yönündeki açıklamasını çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu yükün azaltılması durumunda çalışana daha yüksek ücret vermeyi biz de isteriz. Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücretli çalışanlar için işverenlere, 500 ve üzeri çalışanı varsa 12 ay boyunca 101 TL, 500’den az çalışanı varsa 150 TL destek verilmesini çok olumlu karşılıyor ve önemli bir adım olarak görüyoruz\" dedi.

\'İZMİR ENDÜSTRİ 4.0\'DA PİLOT İL\'

Mahmut Özgener peşin vergi yükünün iş dünyasının üzerinden kaldırılmasını talep ettiklerini belirterek, geçici vergilerin 1 yıl ötelenmesinin, zor durumda olan firmalar için önemli bir sermaye kaynağı olacağını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\'a Lojistik Köy Projesi\'nin \'Lojistik Organize Sanayi Bölgesi\' statüsü ile kurulması önerisini aktardıklarını anlatan Özgener konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Oda üyesi firmaların Endüstri 4.0 olgunluk derecesini belirlemek amacıyla 39\'uncu Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri ve 79\'uncu Bilişim Teknolojileri Grubu Meslek Komiteleri ile birlikte çalışma hazırladıklarını dile getiren Özgener şunları ifade etti:

\"Endüstri 4.0 için Olgunluk Seviyesi Tespit Çalışması ile ilgili İZKA Genel Sekreteri Sayın Dr. Mehmet Yavuz\'un Ankara ile yaptığı görüşmeler neticesinde, projemizin Bakanlık tarafından çok olumlu bulunduğu ve projenin Türkiye çapında gerçekleştirilmesine yönelik görüş birliğine varıldığı ve İzmir\'in pilot il olarak seçildiği müjdesi odamıza iletildi.\"

PROJELERİ ANLATTI

İZTO\'nun 2019 Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve bütçesini hazırladıklarını belirten Özgener, \"Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana geçen yaklaşık 8 aylık dönemde siz değerli meclis üyelerimiz ve meslek komitesi üyelerimiz ile birlikte bütünleşerek \'biz\' anlayışını her alanda etkin bir şekilde uygulamaya geçirdik. Bu birlik ve beraberlik ile projelerimize odaklandık. Üyelerimizin sektörel ve mali sorunlarının çözümü, tüccarımızın, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz\" dedi.

Odanın kent ekonomisini geliştirmek amacıyla bizzat ve diğer kurum kuruluşlarla birlikte hayata geçireceği projelere yer verdiklerini söyleyen Özgener, \"İhracat Destek Ofisi, Tarıma Dayalı İhtisas OSB kuruluşu, Üyelerimize Yönelik İhtisas Sitelerinin Oluşturulması: Atölye Kentler ve Organize Sanayi Bölgeleri, Mobilya OSB ve Matbaa, Ambalaj ve Kağıt OSB, İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Yerel Lezzetler İçin Gurme Köyü, Coğrafi İşaret Tescil Projelerimiz, Veri Bankaları, Festivaller Kenti İzmir, Uluslararası İş Birliği projeleri ve benzeri pek çok projeye ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir\'in spor ekonomisinden daha fazla pay alması ve spor branşlarında başarıların artması için destek vereceğiz\" diye konuştu.

72 MİLYON 500 BİN LİRALIK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Mecliste bazı üyelerin konuşmalarının ardından odanın 2019 yılı bütçesi, oy birliği ile 72 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Oldukça denk bir bütçe hazırladıklarını belirten Başkan Özgener, bütçe görüşmeleri sırasında söz alan meclis üyelerine tek tek yanıt verdi. İzmir Pasaport Dalgakıran Projesi ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşandığını dile getiren Özgener, sözleşmenin 3 yıl sonra yani 2021 yılında sona erdiğini açıkladı. Ocak 2012\'de başlayan proje için İZTO olarak bugüne kadar 5 milyon 251 bin 670 lira para ödediklerini söyleyen Özgener, \"Aslında güzel bir proje ama altyapısı hazır mı diye inceledim. SİT kapsamınaki bir arsayı \'ben bunu alayım da nasılsa SİT\'ten çıkarırız\' diye almışız ve bir sürü para ödemişiz. 3 sene daha ödeyeceğiz. Bugunün değeri ile harcadığımız para 10 milyon lirayı bulacak\" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin imar değişikliği ile mevcut alanın önünü açtığını anlatan Özgener, düzenlemenin SİT Kurulu\'ndan geçse dahi projenin hayata geçmesinin 1,5 yılı bulacağını söyledi. Kullanımı İZTO\'ya ait olan yerin iade edileceğini belirten Özgener, \"Projesi hazır olduğu için taliplisi de çok olur. Hazırlanan proje güzel bir itirazım yok ama bize nasip olur mu bilmiyorum\" dedi.

BAŞDURAK ÇARŞISI\'NDA ZARAR

İşletmesi İZTO\'ya ait Başdurak-Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısı\'nın önceki yönetim kurulu tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Mahmut Özgener, oda olarak şimdiye kadar 1 milyon 359 bin 469 lira zarar ettiklerini söyleyerek şunları anlattı:

\"Bu çarşı bizden önce yapılmış. Ben olsam bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görür ve restore ettikten sonra bırakırdım. Ama hep ticarete bulaşmış ve daha sonra zarar etmişiz. Çarşıdaki dükkanlar kiralanamamış. Kiracılar iş yapamamış, bizden kirayı düşürmemizi istemiş. Biz de bu çarşıyı restorasyon karşılığı 2019 yılı itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geri vereceğiz. Çünkü alındığı günden bugüne kadar zarar edilmiş. En iyisi biz ticarete bulaşmayalım.\"

ODADAN VAKFA KAYNAK AKTARIMI

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özgener, \"Vakıfta yeni bir şeyin farkına vardık. Eğitim için harcanması gereken 348 milyon liralık miktarın yapılmadığını gördük. Bu durum çok tehlikeli. Vakıf eğitime para harcadığı için düşük KDV ödüyor. Bu istisnayı kaybettiği zaman tekrar geri alamaz. Nasıl atlanmış çözemedik, bu büyük bir hata. Aslında Vakfı bitirebilecek bir hata. Vakfın buna karşılık bir kaynağı da yok. Onu için odadan bir kaynak aktarımı yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI