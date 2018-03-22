İZSU'da çalışan 316 işçinin kadro başvurusu kabul edilmedi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi’nde çalışan 457 işçiden, 316’sının kadroya geçiş başvuruları İzmir Valiliği İtiraz ve Tespit Komisyonu’nca kabul edilmedi. Taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK), personel alım ihale şartnamesine dair yaptığı düzenlemeye takılan işçiler, İZSU önünde eylem yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş İzmir 2 No’lu Şube’de örgütlü olan İZSU bünyesindeki kiralık araç şoförlerinden 457’sinden sadece 141’inin kadroya geçiş başvurusu kabul edildi. Aynı işi yapan 316 işçinin başvurusu ise ihale şartnamesine takıldı. İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan itiraz ve tespit komisyonu, başvurunun geri çevrilmesine gerekçe olarak ihaledeki personel giderlerinin yüzde 70’i geçmemesini gösterdi. Başvurularının alınmaması üzerine İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İZSU binası önünde toplanan işçiler, kadro taleplerini yineledi. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, kadro hakkı için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, \"Biz düzenleme çıktığı gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Çıkan kararname kadro getirmediği gibi işsizliği dayatıyor. İktidar 150 bine yakın işçinin elinden ekmeğini alarak terbiye etmeye çalışıyor. Bir kez daha söylüyoruz, kapsam dışı kalan arkadaşlarımız için itirazlarımızı yapıyoruz ve görüşmeleri sürdürüyoruz. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz, sokaklarda olacağız. Arkadaşlarımız belediye şirketlerine geçene kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz\" dedi.

İşçilerin kadroya geçişleri için 2 Nisan’a kadar süre olduğunu hatırlatan Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sorunu çözecek bir genelge çıkarılmasını istediklerini belirtti. Sendika, belediye ve valilik ile görüşmelerini sürdüreceğini de açıkladı. İşçiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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