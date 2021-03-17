İzole olması gereken kişi spor salonuna gitti; 45 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzon'da izolasyon kararı bulunan ve rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam eden bir kişi, 45 kişiye Koronavirüs bulaştırdı. Spor salonunun faaliyeti durdurulurken bu kişilerle temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Trabzon'da bir ilçemizde faaliyet gösteren spor merkezi müdavimlerinden olan ve 5 gün önce Ankara’dan gelen, rahatsızlığına rağmen izole olmayan bir kişi, rahatsızlığının artması üzerine hastaneye başvurdu. Hastanın verdiği test pozitif çıktı. Kişinin, spor salonunda bulunduğu saatler içerisindeki spor hocaları ve diğer müdavimler ile temaslı olduğunu belirledik. Bunlar içerisinden de PCR testi pozitif olanlar olunca spor salonunun faaliyeti İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca aynı gün durdurulmuştur. Tüm salon müdavimleri aranarak yakın temaslılarının hepsi karantinaya alınmıştır. Bu filyasyon işlemi sonucunda tüm temas ağı içerisindeki 45 kişinin PCR testi pozitif olarak tespit edilmiş, 93 kişi de izolasyon altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.