İzolasyon takip uygulaması başladı; kurala uymayanların telefonlarına mesaj geldi

Pandemi İzolasyon Takip Projesi uygulanmaya başladı. Proje kapsamında izolasyon kurallarına uymayan vatandaşların cep telefonuna mesaj gelmeye başladı. İhlale devam eden vatandaş ceza ile karşılaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için geliştirdiği ''Pandemi İzolasyon Takip Projesi'' (İTP) uygulanmaya başladı.

Proje ile pozitif vakaların izolasyon kuralına uyup uymadıkları takip ediliyor. Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ettiği takdirde telefonlarına "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajı geliyor.