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Koronavirüs

İzolasyon takip uygulaması başladı; kurala uymayanların telefonlarına mesaj geldi

09 Nisan 2020 23:24

Pandemi İzolasyon Takip Projesi uygulanmaya başladı. Proje kapsamında izolasyon kurallarına uymayan vatandaşların cep telefonuna mesaj gelmeye başladı. İhlale devam eden vatandaş ceza ile karşılaşabilecek.

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