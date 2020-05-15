İzolasyon daha fazla insanın çıplak kalmayı sevmesini sağladı; Britanya’da nüdist topluluğu yüzde 100 büyüdü

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Britanya'da bulunan bir nüdist topluluğu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde yeni üye sayısının yüzde 100 oranında arttığını söyledi. British Naturism isimli grup, izolasyonun insanların çıplak halde daha çok rahat etmelerini sağladığını savundu.

Kıyafetsiz günlük yaşamı savunan British Naturism, pandemi sürecinde 210 yeni üyeleri olduğunu açıkladı. Grubun üyelerinden Andrew Welch, "Çıplak güneşlenmek yeni ulusal keyif yöntemimiz oldu" dedi.

Grubun pazarlama direktörü olan Welch, Koronavirüs nedeniyle yaşanan izolasyonun insanların çıplaklığı keşfetmesini sağladığını anlattı. Welch, çıplak yoga gibi sanal etkinliklere rağbetin de arttığını söyledi.

British Naturism sözcüsü, çıplaklığı dünya genelinde daha kabul edilebilir hâle getirmeyi amaçladıklarını söylerken pek çok nüdist, dünyanın pek çok yerinde çıplaklığın hâlâ bir tabu olduğunu ve seksle bağdaştırıldığını düşünüyor.