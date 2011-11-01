İznik'teki Ayasofya Müzesi cami mi oluyor?



T24 - Hıristiyan dünyasının kutsal mekanlarından İznik'teki Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürüleceği iddiaları var. Bu konuda resmi bir açıklama yok. Ancak müzedeki çalışmalar iddiaları destekler nitelikte.



CNNTürk'ün Doğan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarında anıt müze, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında cami, Hıristiyan dünyasında ise kutsal hac mekanı olarak kabul edilen Ayasofya, 2007 yılında müze olarak ziyarete açıldı.



Camiye dönüştürüleceği iddia edilen Ayasofya Müzesi'nde son günlerde hummalı bir çalışma gözleniyor. Minaresine alem takılan müzenin, zeminine ahşap platform yerleştirildi ve hutbe kürsüsü monte edildi.



Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de, çalışmaları yerinde incelemek üzere İznik'e gitti. ancak gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtsız bıraktı.





7'nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Ayasofya, Hıristiyan dünyasında Hz. İsa'nın "Tanrı'nın Oğlu" olarak kabul edildiği birinci konsil toplantısının yapıldığı mekan olarak biliniyor.





Hıristiyanların kutsal hac mekanlarından olan Ayasofya, 1331 yılında Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürüldü.







