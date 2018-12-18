İznik'te Kaymakam Hüseyin Avcı'nın ismi bulvarda yaşayacak

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde 2003 ile 2008 tarihleri arasında görev yapan merhum Kaymakam Hüseyin Avcı’nın ismi bulvarda yaşayacak. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ‘’Kendisine vefa borcumuzu ödemek için bu adımı attık’’ dedi.

İznik’te 6 Ekim 2003 ile 13 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık yapan ve ilçenin tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yürüten merhum Hüseyin Avcı’nın ismi ilçedeki Yenişehir Kapı ile İznik Gölü’nü birbirine bağlayan bulvara verildi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ‘Kaymakam Hüseyin Avcı Bulvarı’ ile ilgili yaptığı açıklamasında şunarı kaydetti:

“İznik ilçemizde her geçen gün hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve çalışmalar ile şehre değer katmaya çalışıyoruz. İşte geçmişte de ilçemize değerli katkıları olan merhum Kaymakamımız Hüseyin Avcı anısını yaşatmak için, kamulaştırdığımız 20 metre genişliğinde ve Yenişehir Kapı ile İznik Gölü’nü birbirine bağlayan bulvara ismini veriyoruz. Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile bundan böyle bu alan ‘Kaymakam Hüseyin Avcı Bulvarı’ olarak anılacaktır. Merhum Kaymakamımız özellikle İznik’teki tarihin ayağa kaldırılması çalışmaları noktasında önemli adımlar atmıştır. Kendisine vefa borcumuzu ödemek için bu adımı attık. Ben bu vesile ile kendisine Allah’tan rahmet diliyor, yeni bulvarımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Merhum Kaymakam İznik görevi sonrası Tokat’a Vali Yardımcısı olarak atandıktan sonra 23 Şubat 2009 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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