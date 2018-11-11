İznik'te bulunup, içinden mumyalanmış 2 ceset çıkan lahit müzeye taşındı (2)

HRİSTİYANLIKTAN HEMEN ÖNCEYE AİT BİR LAHİT

İznik\'te, yaklaşık 1 ay kadar devam eden kazı çalışmaları sonunda gün yüzüne çıkarılan, içinde mumyalanmış 2 ceset bulunan lahit, İznik Müzesi’ne yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, \"M.Ö. 3\'üncü yüzyıldan kalma sandık tipi lahit, fakat ilk defa içerisinde iki kişi bulduk\" dedi.

Daha önceki lahitlerin hep tek kişilik olduğunu söyleyen Meriç, \"Bu lahit, aile için kullanılan bir mezar. İçerisinde de anne ve kızı var. Lahdin üzerinde ise \"Astyris: Sevgili annem Nigreine için kendim satın aldım bu lahdi\" yazmaktadır. Bu lahit, Hristiyanlıktan hemen önce geç Roma dönemine aittir. Bundan sonraki süreci Bursa Bölge Restorasyon ve Konservasyon Kurulu götürecektir. Daha önceden İznik Hisardere bölgesindeki lahitler açılmış gibi duruyor ve içlerinden su çıkıyordu. Bu lahit hiçbir şekilde açılmamış, ilk günkü gibi orijinalliğini korumaktadır\" diye konuştu.

ÜZERİNDE GİYSİLERİ VAR

\"Bu cesetler bizim için çok önemli, çünkü üzerlerinde giysileri var\" diyen Doç. Dr. Meriç, şöyle devam etti:

\"İçerisinde mezar hediyeleri var. Bununla alakalı Bursa Bölge Restorasyon ve Konservasyon Kurulu inceleme yapacak. İlk süreçten bu yana 5 kadın çalıştık ve 2 kadının cesetlerinin çıktığı lahitin müzeye getirilmesini sağladık.\"



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