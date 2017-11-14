T24 LogoT24 Logo
Gündem

İznikli Zeynep Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göreceği günü bekliyor

İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeynep Tuna, rol aldığı ve büyük beğeni toplayan 'Yaşlılar Haftası' klibinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nca Ankara’ya davet edildi

14 Kasım 2017 20:17

İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeynep Tuna, rol aldığı ve büyük beğeni toplayan \'Yaşlılar Haftası\' klibinin ardından Cumhurbaşkanlığı\'nca Ankara’ya davet edildi. Yaşlı kadın, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın\'dan daveti duyunca sevinçten ağlayarak, \"Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü, iple çekiyorum\" dedi. 
İznik Belediye Başkanı  AK Parti\'li Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi’nde tek başına yaşayan Zeynep Tuna’yı ziyaret ederek, 17 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na davet edildiği haberini yaşlı kadına verdi. Tuna birlikte İznikli 75 yaşındaki Halil Alp\'in de Ankara’ya davet edildiği kendisine söylendi. Zeynep Tuna ve Halil Alp, AK Parti Genel Merkezi\'nce, geçtiğimiz aylarda Yaşlılar Haftası dolayısıyla çekilen klipte rol almıştı. Klip, izleyenlerin beğenisini toplamıştı.
Cumhurbaşkanlığı\'nın davet haberini Başkan Sargın’dan aldığını söyleyen Tuna, \"Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim halimizi, hatırımızı soruyorsunuz. Eşim, vefat etti. Yaşlı olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın yakın yerlerdeki her mitingine işini, gücünü bıraktı, gitti. Her zaman Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan’a dua ederdi. Görüşmeye ömrü yetmedi, bana nasip oldu. Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü iple çekiyorum. Cumhurbaşkanı\'mız, milletinin duasıyla işlerini yapıyor\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bursa DHABURSAnınZeynep TunaHaftasıCumhurbaşkanlığı AnkarayaYaşlıBelediye Başkanı Osman SargınBelediye BaşkanıSargın Boyalıca MahallesindeZeynep TunayıKasım CumaCumhurbaşkanlığı SarayıTunaHalil Alp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24