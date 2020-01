İznik Gölü'nün çekilme nedeni yağışların az olması

İZNİK (Bursa), (DHA)- İZNİK Gölü’nde suların 5 metre çekilmesi üzerine ilçeye gelen Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran, göl sularının çekilmesinin yağışların yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Dalkıran, sahilde yaptığı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Dalkıran, İznik Gölü’nde yatay bir çekilme olduğunu anlatırken şöyle dedi:

\"Dikey çekilmenin ise ne kadar olduğunu şu an ön göremiyorum. Onu detaylı araştırmak gerek. Göldeki çekilmenin en önemli sebebi bu yılki yağışın daha az olması. Normalde İznik Gölü havzasını yani bu bölgeye has olarak, 30 yıllık yağış yaklaşık 750 milimetre kadar. 2017 yılında İznik Gölü alt havzasında düşen yağış yaklaşık 580 milimetre civarında. Yani bu demek oluyor ki bu yıl yaklaşık 150-160 milimetre kadar biraz daha az yağış miktarı düşmüş. Bilmekte fayda var, bu olay bu bölgeye has bir şey değil Türkiye\'nin genelinde aynı sorun var. Dolayısıyla bu dönemin kurak geçmesiyle ilişkili bir çekilme bu.\"

BİLİM ADAMLARININ ÇALIŞMASI VAR

Dalkıran, İznik Gölü’nde bilim adamlarınca bir çok çalışma yapıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Yıllara bağlı olarak, su seviyesinin azalan bir trend gösterdiğinde bilim adamları bunu söylüyor. Sadece buraya özgü değil, Türkiye genelindeki tüm göllerin sorunlarından biri bu. İznik Gölü’ndeki çekilmenin dönemsel olduğunu düşünüyorum. Türkiye\'de bazı dönemler kurak bazı dönemler ise yağışlı geçiyor. Şu an kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu 5- 7 yıl içinde meydana gelen bir döngü. İznik; derin bir göl. O yüzden çok fazla etkilemez bu çekilme gölü. Ama sığ gölleri çok etkiler çekilme olduğunda. Derin göllerde bu çok fazla sorun yaratmaz, fakat yine de çekilme önemli tabii ki.\"

\"DEPREM İLE ALAKASI YOK”

Dalkıran, “Gölün çekilmesi deprem habercisi olabilir mi?” sorusuna ise \"Ben buna cevap veremem. Ancak, şunu söyleyebilirim, göl tektonik karakterde. Deprem sonucunda oluşmuş. Çöküntü çanağı burası. Zaten depremde oluşmuş ve burası deprem bölgesi. Özellikle buradan geçen bir fay hattı var. 1855 depreminde iki kez deprem görmüş yer İznik. 9 ve 10 büyüklüğünde depremler oldu. Ama bu konuda yorum yapmam doğru değil açıkçası\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI