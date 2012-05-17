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Yaşam

İznik Gölü'ne giren lise öğrencisi kayboldu

İznik merkez Sahil Yolu kenarında arkadaşlarıyla top oynayan İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi öğrencisi gölde kayboldu

17 Mayıs 2012 17:33

İznik Gölü'nde suya düşen topunu almak için göle giren bir lise öğrencisi kayboldu.

İznik merkez Sahil Yolu kenarında arkadaşlarıyla top oynayan İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muammer Yıldız, suya düşen topu almak için göle girdi.

Yıldız, bir süre sonra İzik Gölü'nde kayboldu.

Güvenlik güçleri balıkçıların desteğiyle arama çalışması başlatırken, Yalova'dan dalgıç desteği istendi.

İznik Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu ve Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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