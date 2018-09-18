Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen \'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi\' kapsamında, İznik Gölü\'ne 500 bin yavru sazan bırakıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük de göl sularına elleriyle sazan bıraktı.

\'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan 500 bin yavru sazan, bugün İznik Gölü\'ne bırakıldı. İznik’teki Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde düzenlenen balık salma törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede katıldı. Törende Vali Küçük ve beraberindekiler yavru sazanları avuçlarıyla göl suyuna bırakarak gölü balıklandırmayı başlattı. Daha sonra görevliler tarafından 500 bin yavru sazan suya bırakıldı.

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla yıl içinde uygulamaya konulan proje kapsamında, daha önce de Keles, Yenişehir, İnegöl, Nilüfer, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki 13 gölete, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 110 bin sazan yavrusu bırakıldı.



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