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İznik Gölü'nde pirana yakalandı

Muharrem Eken adlı çiftçi oltayla yakaladığı balığı evinin yakınındaki havuza bıraktı

01 Temmuz 2016 21:20

Bursa'nın İznik ilçesi’nde, ilçeyle aynı adı taşıyan gölde, pirana balığı yakalandı. 58 yaşındaki Muharrem Eken adlı çiftçi oltayla yakaladığı balığı evinin yakınındaki havuza bıraktı.

Hürriyet'in haberine göre; İznik Gölü kıyısındaki Kumbaşı mevkiinde, avlanmaya çıkan Muharrem Eken’in oltasına yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki pirana takıldı.

Dişlerini görünce piranayı yakaladığını anlayan Eken, balığı yakınlardaki evinin havuzuna bıraktı. Eken, canlı olan piranaya ne yapacağına karar vermediğini söyledi.

İznik Gölü’nde geçtiğimiz yıllarda da pirana yakalanmıştı. Genellikle Güney Amerika’da rastlanan, grup halinde avlanan ve avını kısa sürede iskeleti kalıncaya kadar yiyen pirananın İznik Gölü’ne akvaryumlardan atıldığı tahmin ediliyor.

 

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Bursaİznik GölüpiranaMuharrem EkenKumbaşı mevkii

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