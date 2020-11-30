İznik Gölü'ne simsiyah su aktı

Bursa'da bulunan ve Türkiye'nin 5'inci büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü'nde su siyaha dönüşüyor ve çevreye kötü koku yayılıyor. Karasu deresinden göle akan suyun gölün rengini değiştirdiği iddia edildi.

Çevre sakinleri, “Karasu deresi İznik Gölü’ne akıyor. Görüldüğü gibi simsiyah. Bunun sebebi zeytin çorağı suyu olabilir” dedi.

Derenin bulunduğu alandan göle olta atan balıkçılar, durumdan şikayetçi. Zaman zaman gece yarısı dereden pis kokuyla birlikte simsiyah suyun aktığını ifade eden balıkçılar, “Buradan göle karışıyor. Gölün ekolojik sistemini bozuyorlar. Yetkililer bu işe bir çözüm bulsun artık” dediler.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, daha öncede gelen şikayetler üzerine derede inceleme yapan yetkililerin, göle akan siyah renkteki atık suyun kaynağını bir türlü tespit edemediklerini belirten çevre sakinleri, “Belki de bulmak istemiyorlar” ifadelerinde bulundular.

Bir iddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ idaresine ait İznik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kapasitenin üstünde gelen atık su dereye bırakılıyor.