İzne gelen asker, alkollü olarak kullandığı minibüsle otomobile çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde askerden izne gelen ve alkollü olduğu belirlenen Halil İbrahim A.\'nın (21) kullandığı minibüs, park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, dün gece Orhangazi ilçesi Mustafakemalpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Askerden izne gelen Halil İbrahim. A. yönetimindeki 16 VF 211 plakalı minibüs, park halindeki Yusuf Şahin Elagözlü\'ye ait 16 UT 634 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobile binme hazırlığı yapan 4 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Halil İbrahim A.’nın 2,21 promil alkollü olduğu belirlendi.

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