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İzne ayrılan uzman çavuş, define ararken yakalandı

03 Şubat 2021 09:57

Memleketi Samsun'a izne gelen bir uzman çavuş define aramak için kaçak olarak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezerken İ.A. (30) ile C.A.’yı (41) kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bir adet dedektör, bir adet balyoz ve bir adet kazma ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.’nın Hakkari’de görevli uzman çavuş olduğu ve bir aylık izne geldiği tespit edildi. Jandarma tarafından ifadeleri alınan İ.A. ve C.A. savcının talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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