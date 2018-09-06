İzmit'te zincirleme kaza; otomobil sürücüsü öldü, kız çocuğu yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin İzmit ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki kız çocuğu ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit- Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Saim Kurnaz\'ın kullandığı 54 GC 589 plakalı beton mikseri, karşı yönden gelen Bayram Bayır (49) yönetimindeki 41 N 0952 otomobille çarpıştı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobile, Şakir Çalıkoğlu yönetimindeki 34 RMN 59 plakalı civciv yüklü kamyon çarptı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GGU 38 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Bayram Bayır, yaşamını yitirirken, 34 GGU 38 plakalı otomobilde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu da hafif yaralandı. Kazayı gören sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kızı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Bayram Bayır\'ın cansız bedeni ise araçtan çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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