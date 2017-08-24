İzmit'te yetiştiriciler kurbanlık satışlarından memnun

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kurban pazarında büyükbaş hayvanlar 6 ile 12 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 850 ile bin 500 lira arasında satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiricileri pazara getirdikleri hayvanların yarısını sattığını belirtirken, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İzmit Belediyesi\'nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi\'nde bulunan Hayvan Pazarı\'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye\'nin dört bir yanındaki hayvan yetiştiricileri pazara getirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda büyükbaş hayvanlar 6 ile 12 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 850 ile bin 500 lira arasında satışa çıkarıldı. Ali Çeçen\'in Ağrı\'dan getirdiği 800 kilo ağırlığındaki boğa 17 bin liradan satışa çıkarılırken, pazarın en pahalı kurbanlığı oldu. Pazar vatandaşlarla dolarken, kurbanlık alanlar ile hayvan yetiştiricileri arasında uzun süren pazarlıklar yapıldı. Hayvan yetiştiricileri satışlardan memnun kaldı.

Kars\'tan getirdiği hayvanları satan Serkan Moğultay, \"Bu sene fiyatlar ilk başta yüksekti ama son zamanlarda fiyatları biraz çektik. İnsanların alım gücü var, fiyatlar normal. 5 kişi bir kurbanı 6 bin 500 ile 7 bin lira arasında, 7 kişi ise bir kurbanlığı 8 ila 12 bin lira arasında satın alıyor. Canlı ağırlık 380-850 kilo arasında geliyor\" dedi.

Pazardaki en pahalı kurbanlığın sahibi Ali Çeçen ise, \"Ağrı\'dan geldim, 60 hayvan getirdim. Şu ana kadar neredeyse yarısını sattığımı söyleyebilirim. Nasip olursa bayrama kadar hepsini satarım inşallah. Pazarın en büyük hayvanı şu anda bende. 800 kilo ağırlığında ve 17 bin lira fiyat biçtik. 15 bin lira teklif ettiler, vermedik. Pazarda yoğun bir talep var. Büyükbaşlara talep fazlayken, küçükbaş hayvanlara talep az bu sene\" diye konuştu.

Pazara kurbanlık almaya gelen ve geçen seneye oranla fiyatlar arasında fazla bir fark olmadığını söyleyen İsmail Selçuk, \"Fiyatlar gayet iyi, geçen seneden çok farklı değil. 8-9 bin liralık bir kurbanlık almayı düşünüyoruz\" diye konuştu.



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