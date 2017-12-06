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Eğitim

İzmit'te müfredat protestosu

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ÖĞRENCİ Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi üyeleri, değiştirilen eğitim müfredatını protesto ederek, imza topladı

06 Aralık 2017 16:33

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ÖĞRENCİ Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi üyeleri, değiştirilen eğitim müfredatını protesto ederek, imza topladı.
Veli-Der üyeleri, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde, değiştirilen eğitim sistemi ve müfredatı protesto ederek, müfredatın değiştirilmesi için imza topladı. Veli-Der Kocaeli Şubesi Başkanı Göksel Yılmaz, eğitim müfredatında laik ve bilimsel eğitimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, \"Toplumsal barış ve eşit yurttaşlık duygusu anayasalarda olduğu gibi toplumun tüm bireylerinin düşünce yaşam biçimi inanç ve değerlerine eşit mesafede geliştirilen müfredat programlarıyla mümkündür. Bunu sağlamanın yegane yolu da laiklik ve bilimsellik ilkeleridir\" dedi.
Eğitim sistemindeki yanlışlıkların çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve bilimsel laik eğitimin yok olduğunu söyleyen Yılmaz, \"Tüm müfredata yayılan değerler eğitiminde öne çıkarılan değerlere kimler karar vermiştir? Bilim, insan hakları, evrensel barış, ve benzeri kavramlar birer değer değil midir? Biyoloji dersinden evrim konusu çıkarılıp, 7. sınıf temel dini bilgiler dersine cihad konusunun girmesi, fıkıh dersine şeriat uygulamaları olan muamelat ve ukubat konusunun girmesi eğitimde çağdaş bilimsel ve laik uygulamaların son bulması değil midir? Kuşkusuz bu ve buna benzer sorular eğitim sistemini son derece olumsuz etkilemektedir\" diye konuştu.

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