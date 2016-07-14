Kızı öldürülen anneden kahreden feryat: Ben çocuğumu elsiz, ayaksız defnettim

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen yıl tarlada elleri bileklerinden kesilmiş ve ağzı bantlanmış bulunan Nuran Dutlu'nun annesi Hediye Durmuş, mahkeme çıkışında, "Benim kızımdan ne istediniz? Ellerini ne yaptınız? Elleri yoktu, ben kızımı elsiz, ayaksız defnettim" sözleri yürekleri dağladı.

Ocak ayında meydana gelen olayda, İzmit Kandıra yolunun Çayırköy mevkiinde naylona sarılan bir kadın cesedi bulundu. Elleri bileklerinden kesilen, dövüldüğü ve iple boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının Nuran Dutlu olduğu belirlenirken, jandarmanın kurduğu 15 kişilik özel ekip cinayeti aydınlattı.



DHA'nın haberine göre; jandarmanın operasyonu ile yakalanan Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer tutuklandı. Muhammet Yıldız, ifadesinde Nuran Dutlu’yu, Bursa’da iple boğduğunu, ellerini keserek ufak parçalara böldüklerini, daha sonra klozete attıklarını, ardından da cesedi Kandıra yolunda attıklarını söyledi.

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer, tutuksuz yargılanan Serkan Altıok, Vedat Ay ile öldürülen Nuran Dutlu’nun annesi Hediye Durmuş katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kocaeli İl Temsilcisi Kübra Özkan’ın duruşmaya katılma talebi ise mahkeme heyetince reddedildi.

"Benim kızımdan ne istediniz?"

Duruşmada, öldürülen Nuran Dutlu’nun annesi Hediye Durmuş "Sanıklara bir tek sorum var. Benim kızımdan ne istediniz? Ben bunun cevabını istiyorum. Kızımın ellerini ne yaptınız? Ben kızımı elsiz defnettim. Bunun cevabını istiyorum" dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti tutuklu sanık Sertaç Özer’e söz verdi. Özer savunmasında "Daha önceki yazılı savunmamı tekrar ediyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Muhammet Yıldız ise önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Duruşma tanık Cemal Duman’ın ifadesinin alınması için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına duruşma gününün iddianame sureti eklenerek bildirilmesi ve Muhammet Yıldız ile Sertaç Özer’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Eylül 2016 tarihine erteledi.