İzmit'te kanarya yarışması

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Kocaeli Ornitoloji Derneği\'nce düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Kupası büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin kuşun getirildiği yarışmada, dereceye giren kuş sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Kocaeli Ornitoloji Derneği\'nce düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Kupası İzmit İnterteks Fuarı\'nda yapıldı. 2 gün sürecek yarışmaya 58 ilden kanarya severler katıldı. Yaklaşık 5 bin kuşun getirildiği fuarda kuşlar duruş, renk ve ötüşleriyle dikkat çekti. Yapılan yarışmada 128 tür kanarya, 100 tür muhabbet ve egzotik kuş, 28 tür de pozütür kanarya cinsi kuşlar arasından seçim yapıldı. Dereceye giren kuş sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Fuara yaklaşık 5 bin kuş getirildiğini söyleyen Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop, \"Şampiyonamız federasyon kupası adı altında yapılıyor. Federasyonumuzun her sene 6 tane şampiyonası var. Federasyona bağlı 93 derneğimizin katılımıyla yapıyoruz. Şu an yarışmaya gelen 5 bin kuş var\" dedi. Ertop dünya şampiyonasının ön seçimlerinin de yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Buraya Fransız hakemler geldi ve bunlar en güzellerini seçip İtalya\'da yapılacak olan dünya şampiyonasına gönderilmesi talebinde bulundu. Bu şekilde o kuşları da dünya şampiyonasına gönderiyoruz. Bazı kuşlar çok kıymetli. Dünya çapında 2 bin, 3 bin Euro değeri olan kuşlar var. Bunlar güzel yetiştirildiği takdirde sahipleri zaten satmak istemiyor ama bunların yeri geliyor değerleri 5 bin Euro\'lara kadar çıkıyor. Genelde sahipleri vermez ama alıcılar 10-15 bin lira civarında fiyat teklif ediyor.\"

Yarışmaya Bursa\'dan katıldığını söyleyen Fatih Beyhan, 1 yıl boyunca baktığı 3 kanaryayla bu yarışmaya katıldığını söyledi. Beyhan, şöyle dedi:

\"Bu kanaryaları Ocak ayında İtalya\'da yapılacak olan dünya yarışmasında derece almak üzere hazırlayacağım. Asıl hedefimiz İtalya\'daki dünya şampiyonası. Burası bizim için bir başlangıç, her sene olduğu gibi Türkiye\'deki yerel yarışmalarda derece almak üzere o yıl ürettiğimiz kanaryaları yarışmaya getiriyoruz. Kuş beslemek stresimi tamamen alıyor. Herkese tavsiye ederim, özellikle yoğun iş hayatı yaşayanlara. Günde yarım saat kanaryayla ilgilenmeleri halinde bütün yorgunluklarını alacaktır.\"



