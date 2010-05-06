İzmit'te iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

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TCDD'den açıklama

TCDD Genel Müdürü: Ölü yok, yaralı var

Kocaeli Valisi sözer yaralanan 32 kişinin hastanelerde kaldırıldığını belirtti.İstanbul-Adapazarı seferleri yapan Adapazarı Ekspress'lerinin kafa kafaya çarpışmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Devrilen vagonlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla İzmit Seka ve Kocaeli Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi.Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adapazarı'ndan hareket eden 11621 sefer sayılı Adapazarı Ekspresi'nin son vagonu Kocaeli'de raydan çıktı. Karşıdan gelen 11620 sefer sayılı Adapazarı Ekspresi de diğer trene çarptı.TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile geldiği Eskişehir'de gazetecilerin tren kazasına ilişkin sorularını yanıtladı.Kaza ile ilgili henüz herhangi bir inceleme yapmadıklarını ifade eden Karaman, görevlilerden bilgi almaya çalıştığını belirtti. Karaman, kazaya ilişkin daha çok bilgi aldıklarında kamuoyunu aydınlatacaklarını kaydetti.Kaza sonucu ölen olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Karaman, ''Ölü yok, yaralı var'' dedi.Karaman, kazanın oluş şekline ilişkin soruya ise ''Trenin arka vagonu raydan çıkmış, karşıdan gelen tren de ona çarpmış'' yanıtını verdi. Süleyman Karaman, Cumhurbaşkanı Gül'den izin alması halinde kaza yerine gideceğini de kaydetti.