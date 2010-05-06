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Yaşam

İzmit'te iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli Seka Park mevkisinde iki trenin çarpışması sonucu 1'i ağır en az 32 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, iki yolcu Kocaeli Seka Park mevkisinde iki trenin  treninin çarpışması sonucu 1'i ağır 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Devrilen vagonlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla SEKA Park ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. TCDD'den yapılan açıklamaya göre kaza İstanbul yönünden gelen trenin son vagonunun raydan çıkmasıyla İstanbul yönüne gitmekte olan trene çarpması sonucu meydana geldi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Kocaeli'de iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen olmadığını ancak yaralılar bulunduğunu söyledi. Bir basın mensubunun olay yerinde inceleme yapıp yapmayacağı sorusuna Karaman, "Cumhurbaşkanımızdan izin aldığım takdirde kaza yerine gideceğim" yanıtını verdi. 


Son vagonun raydan çıkması faciaya neden oluyordu/Fotoğraf Galerisi


Kocaeli Valisi sözer yaralanan 32 kişinin hastanelerde kaldırıldığını belirtti.


İstanbul-Adapazarı seferleri yapan Adapazarı Ekspress'lerinin kafa kafaya çarpışmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Devrilen vagonlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla İzmit Seka ve Kocaeli Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi.



TCDD'den açıklama



Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adapazarı'ndan hareket eden 11621 sefer sayılı Adapazarı Ekspresi'nin son vagonu Kocaeli'de raydan çıktı. Karşıdan gelen 11620 sefer sayılı Adapazarı Ekspresi de diğer trene çarptı.


TCDD Genel Müdürü: Ölü yok, yaralı var


TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile geldiği Eskişehir'de gazetecilerin tren kazasına ilişkin sorularını yanıtladı.


Kaza ile ilgili henüz herhangi bir inceleme yapmadıklarını ifade eden Karaman, görevlilerden bilgi almaya çalıştığını belirtti. Karaman, kazaya ilişkin daha çok bilgi aldıklarında kamuoyunu aydınlatacaklarını kaydetti.


Kaza sonucu ölen olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Karaman, ''Ölü yok, yaralı var'' dedi.


Karaman, kazanın oluş şekline ilişkin soruya ise ''Trenin arka vagonu raydan çıkmış, karşıdan gelen tren de ona çarpmış'' yanıtını verdi. Süleyman Karaman, Cumhurbaşkanı Gül'den izin alması halinde kaza yerine gideceğini de kaydetti.



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