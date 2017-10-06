İzmit'te Gaziantep Tanıtım Günleri

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Gaziantep Tanıtım Günleri\'nin açılışı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın katılımıyla yapıldı. Katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünya çapında üne sahip Gaziantep\'in tanıtım günleri 6-15 Ekim arasında ziyaretçilere açık olacak.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri\'nin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada, \"Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sınır şehri olmanın son birkaç yıldan beri büyük risklerini yaşadık ama arkadaşlarımızla şunu başardık; Özellikle mazeret üretme, iş yapmama üzerine değil, tam tersi en zor zamanda, en sıkıntılı dönemde daha çok iş yaparak, daha çok üreterek, daha çok safları sıklaştırarak kampanyalar düzenledik ve \'Şimdi Gaziantep\'e gelme zamanı\' dedik. \'Gaziantep\'i keşfet\' dedik, \'Gaziantep her mevsim çok güzel\' dedik\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Türkiye\'nin her bir şehrinin ayrı güzel olduğunu belirterek, \"Gaziantep insanı çalışır. Çok çalışkan bir insanı var ama sadece kendi çalışmaz yanındakini de çalıştırır, memlekete istihdam oluşturur, üretim yapar. Gerçekten memleket için canını dişine katar çalışır. Savaş çıkar gider savaşır, onun için de zaten Antep gazi olmuştur. İstiklal Harbi süresince o büyük mücadelesi Gazi unvanıyla taçlandırılmıştır. Hem vatan için çalışır, hem millet için çalışır, hem kendi ailesi ve şehri için çalışır. Onun için çalışkan insanların şehridir Gaziantep. Ama Gaziantep aynı zamanda çalışırken yemesini de bilir. Damak zevki çok iyidir. Gerçekten neyi yiyeceğini iyi bilir, lezzetli olanı lezzetli olmayandan net ayırır. Onun için de dünyanın en güçlü mutfaklarından biri de Gaziantep\'tedir. Fakat sadece kendi yemez, yedirmeyi de çok sever. Gaziantep\'e gidip de memnun ayrılmayan bir tane insanı tanımıyorum. Misafir ağırlaması dillere destandır. Çalışmayı bir sanat haline getirmek, yemeyi bir sanat haline getirmek Gaziantep\'te ete kemiğe bürünmüş\" diye konuştu.

Daha sonra Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında açılan stantlar gezildi. 6-15 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan tanıtım günlerinde 1 ton baklava ücretsiz dağıtılacak. Katmeri, fıstığı, baklavası ile ünlü Gaziantep\'in tanıtım günlerinde açılan stantlarda vatandaşlar fıstık, baharat, bakır işlerinden satın aldı. Etkinlikler kapsamında yarın akşam Buray konser verecek.



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