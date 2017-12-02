İzmit'te ev yandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak\'ta Kerem Top\'a ait evde, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevler evin her yanını sararken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.



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